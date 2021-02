La multimedialità per quello che riguarda gli smartphone è un processo in continua evoluzione ma soprattutto sempre più avanzato. I produttori ormai puntano sempre di più su questo aspetto e alcuni, come OPPO ma anche vivo a breve, hanno aperto un centro di sviluppo proprio per la qualità dell'immagine restituita dallo smartphone.

vivo: il centro di sviluppo porterà la qualità dell'immagine degli smartphone top gamma a livelli molto alti

Il nuovo centro di sviluppo sorgerà nella città di Xi'An, in un parco tecnologico pensato proprio per questo tipo di soluzioni. Ma cosa andrà a migliorare vivo con questo nuovo centro? Anzitutto, si tenderà ad aggiornare e ottimizzare i dispositivi futuri (soprattutto smartphone) in base a quanto messo a punto nell'imaging, così da sviluppare top gamma di grande spessore multimediale.

Inoltre, con lo sviluppo di progetti per tecnologie future e soprattutto una pre-ricerca su determinati algoritmi dedicati, per risultati sempre migliori, come già dimostrato in alcuni aspetti delle fotocamere di prodotti come X50 e X60 Pro+, ma anche per i medio gamma come S7.

L'obiettivo dichiarato di vivo è palese: essere un punto di riferimento per la fotocamera da smartphone che tracci una via ben precisa nel mercato, andando a scontrarsi con altri colossi internazionali o nazionali, come proprio OPPO e Huawei.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu