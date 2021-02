Quasi 2 miliardi di persone a rischio per colpa di questa app

Di tanto in tanto, può capire che un'app presente sul Google Play Store metta a repentaglio la sicurezza dei dati degli smartphone su cui è installata. Pochi giorni fa vi abbiamo segnalato la presenza di malware in un'app per codici QR, mentre oggi vi parliamo di condivisione files. L'app si chiama SHAREit ed è piuttosto famosa: potreste non conoscerla, ma sappiate che è diffusissima, essendo presente su ben 1,8 miliardi di smartphone in tutto il mondo ed è stata una delle app più scaricate del 2019. All'interno di quest'app è stata scovata una falla di sicurezza dal team di Trend Micro e, pur essendo già stata comunicata agli sviluppatori tre mesi fa, non è ancora stata risolta.

Un'app di condivisione mette a rischio la sicurezza di miliardi di utenti Android

Il problema riguarda la versione Android, pertanto gli utenti iOS possono dormire sonni tranquilli. In poche parole, la falla (non intenzionale) in questione permette ai malintenzionati di usare SHAREit per passare codice maligno allo smartphone colpito. Senza che l'utente se ne accorga, sullo smartphone potrebbero essere installate ed eseguite app e file potenzialmente dannosi e che potrebbero comprometterne la privacy. I rischi non finiscono qua: un malintenzionato potrebbe anche sovrascrivere file già presenti in memoria, con tutti i rischi che ne deriverebbero.

Allo stato attuale delle cose, quindi, il nostro consiglio è quello di disinstallarla ed aspettare che arrivi un fix prima di procedere con la sua reinstallazione. In caso contrario, potreste esporvi ad un rischio da non poco per l'incolumità dei vostri dati.

