L'idea di ricordare ciò che è stato intercorre in tutti i campi, ma ultimamente molto spesso nella tecnologia. Il trend di rendere quadri i componenti di vecchi dispositivi sta letteralmente impazzando in tutto il globo, ma in Cina c'è un brand che ha deciso di mettere tutti i suoi vecchi smartphone smontati in quadro ed è Meizu.

Meizu: ecco quali smartphone possono diventare un quadro (ma solo in Cina)

Forse ispirati dalla creatività di un bambino che ha fatto, da solo, la stessa cosa con un Redmi, Meizu ha deciso di “riciclare” i suoi vecchi telefoni per renderli delle piccole opere d'arte moderna agli utenti che lo richiederanno nel programma “Fan Day Time Machine“. O meglio, va commentato il post nella Community cinese con un ricordo speciale proprio con uno di questi smartphone ed il brand selezionerà le più interessanti per trasformare tutto in un quadro.

Ma quali sono gli smartphone Meizu che possono diventare un quadro? La lista farà scendere la lacrimuccia a qualche appassionato: Meizu Blue 2, Pro 5, MX5, MX4, MX4 Pro, MX3, MX2, MX, M9, M8, Note 3, Metal, Pro 7 in versione Titian Red. Insomma, ci sono tanti smartphone che hanno fatto sicuramente bene e gola a molti utenti. Un vero peccato che l'iniziativa non sia estesa a livello globale, ma non è escluso che in futuro qualche altro brand possa cogliere la palla al balzo (vero, Xiaomi?).

