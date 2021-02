Mentre tanti modelli più o meno recenti stanno finalmente ricevendo l'aggiornamento alla nuova versione di Android, ecco che cominciano a fare capolino delle indiscrezioni super interessanti dedicate alla futuro major update. In rete sono spuntate delle immagini parecchio esplicative, presunti screenshot di Android 12 che mostrano il design dell'interfaccia e alzano in sipario su alcune novità in arrivo.

Android 12: queste immagini mostrano i cambiamenti in arrivo

Prima di procedere oltre è bene fare il punto della situazione. Android 12 arriverà più tardi nel corso del 2021, ma è altamente probabile che Google abbia già dato il via al rilascio della documentazione e del codice sorgente per i suoi principali partner (mentre una prima Developer Preview è comunque attesa per fine febbraio): si tratta di una pratica comune, che consente alle varie aziende di essere pronte per il successivo rilascio stabile. Le immagini che vedete in alto, frutto di un leak di XDA, arriverebbero direttamente da una prima bozza di Android 12, tramite una fonte che preferisce rimanere anonima. Ovviamente i dubbi restano e c'è anche il fatto che questo potrebbe non rappresentare il look definitivo, ma è comunque un punto di partenza.

Per prima cosa è impossibile non notare i cambiamenti nel pannello delle notifiche. Nelle immagini non è presente trasparenza e lo sfondo è di un beige opaco (anche se è probabile che si tratti di un tema); per quanto riguarda le impostazioni rapide, il numero di riquadri è stato ridotto da 6 a 4 e ogni icona presenta dimensioni maggiorate. Inoltre la posizione tra data e ora è stata invertita e nell'angolo in alto a destra è ben visibile il nuovo indicatore dedicato alla privacy.

A proposito di privacy, sembra che Android 12 introdurrà novità rilevanti. Infatti – in base alle immagini – si nota in alto a destra il già citato indicatore dedicato alla privacy, che mostra se un'app sta utilizzando la fotocamera o il microfono. Le voci di corridoio parlano di una vera rivoluzione da questo punto di vista, con la possibilità di disattivare completamente camera e microfono, oltre a quello alla posizione.

Le immagini mostrano poi delle novità anche per i widget. Tra questi troviamo infatti uno dedicato alle Conversazioni: si tratta di un collegamento rapido ai contatti – o People Shortcuts – che consente di accedere ad una sezione con avatar, nome, notifiche e dettagli di un contatto. Sembra che questa funzione possa essere obbligatoria per tutti i modelli che adotteranno Android 12. Non sono noti altri cambiamenti nei widget ma è probabile che Google implementi qualche novità, visto l'arrivo della feature anche su iOS.

