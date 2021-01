Samsung migliora gli studi sulla fotocamera sotto il display

Dopo diverso tempo compare finalmente un nuovo brevetto di Samsung, in merito all'implementazione della fotocamera sotto il display. Rispetto alle documentazioni rilasciate qualche anno fa, infatti, il brand sudcoreano sta cercando di trovare una soluzione definitiva in tal senso. Con le ultime immagini, rilasciate da LetsGoDigital, possiano notare i grandi passi in avanti fatti dall'azienda, che sta provando ad introdurre i sensori fotografici in maniera differente rispetto al passato. Anche nei confronti di ZTE Axon 20, il primo device con fotocamera sotto il display.

Samsung è pronta a seguire le orme di ZTE?

Ancora non c'è ombra di uno smartphone con fotocamera sotto il display in casa Samsung. Nonostante questo, però, l'azienda ci sta lavorando e sta continuando a sviluppare nuove soluzioni in tal senso. Ora, infatti, pare che stia cercando di posizionare tale componente in diversi punti del dispositivo, ma non solo. Sotto il pannello frontale, infatti, potrebbero facilmente essere inclusi anche i vari sensori di prossimità è luminosità, arrivando finalmente al concetto di display a tutto schermo.

LEGGI ANCHE:

Un display olografico sugli smartphone Xiaomi, OPPO e vivo? Ecco la soluzione di Samsung

Dalle immagini pubblicate su LetsGoDigital sembra chiaro come Samsung stia provando a sfruttare diversi punti del display per introdurre fotocamere ed altri sensori. Se questi render dovessero tramutarsi in qualcosa di reale, quindi, potrebbe letteralmente cambiare il modo di concepire gli smartphone dal punto di vista del design. Molto probabilmente, però, dovremo attendere ancora un po' prima di assistere ad una cosa del genere.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu