In Cina è appena partita la sfida tra i colossi della tecnologia a suon di nuovi smartphone. Se OPPO, con la serie Reno 5, sta facendo numeri importanti sin da fine dicembre 2020, la serie vivo X60, comprensiva dell'X60 Pro, nei primi giorni di vendite, non è da meno, replicando lo stesso successo e oltre.

vivo X60/X60 Pro: gli store più importanti della Cina lo incoronano campione di vendite

I dati di questo primo successo per i nuovi flagship vivo arrivano dagli store online più noti della Cina, cioè JD.com, Suning, TMall, ma anche dai carrier più importanti del paese come China Telecom, Unicom e China Mobile. Infatti, tutta la serie è risultata la migliore nella fascia di prezzo dai 3000 ai 5000 yuan, quindi dai circa 350 ai 650€.

Numeri molto importanti sicuramente, che però premiano la strategia di vivo che ha puntato su elementi importanti per l'utente generico per i suoi X60, sopratutto per il lato fotocamera, vero e proprio pallino al giorno d'oggi. Sicuramente tutto il contesto di cui si avvalgono i due smartphone, che presto saranno 3, non fa altro che rappresentare una sensazione di pregio, così da provare a distinguersi da competitor sempre più agguerriti e sempre più vicini all'idea di smartphone di qualità a tutti i costi.

