Pare aver fatto davvero rumore la cessione di Honor da parte di Huawei alla cordata con base a Shenzhen. E a commentare questo avvenimento è stato il Presidente del maggior rivale del colosso cinese, cioè Xiaomi, che ha spiegato come il brand si muoverà in merito all'indipendenza di Honor.

Wang Xiang: Xiaomi continuerà per la sua strada anche con Honor indipendente

Come anticipato, a prendere la parola sull'indipendenza commerciale di Honor è stato il Presidente di Xiaomi, Wang Xiang, che sollecitato dalla domanda proprio su come il “neonato” brand potrebbe influenzare la strategia futura del marchio. Per nulla scomposto, l'alto dirigente del brand pechinese ha dichiarato che dopo aver appreso la notizia dai media, si è reso conto che potrebbe cambiare ben poco, dato che l'azienda ha una sua strategia futura ben definita e quella si seguirà.

Del resto, è qualcosa che Xiaomi ha sempre fatto, anche con la nascita di altri brand molto interessanti come Realme o anche iQOO, in quanto il colosso mantiene la filosofia che porta avanti da almeno 3-5 anni senza mai allontanarsi dall'idea del perfetto rapporto qualità/prezzo. Ed in effetti, i numeri danno ragione a Wang Xiang, che pare non sentire il peso di un player sicuramente valido, ma che ora ha tanto da dimostrare.

