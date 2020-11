Se c'è una costante di un brand in enorme crescita come vivo, quello è sicuramente la congrua copertura di tutte le fasce del mercato smartphone. Così come ha fatto con il nuovo vivo Y1s, un entry-level che il brand ha lanciato ad un prezzo tutto sommato giusto per le sue specifiche.

vivo Y1s: tutto quello che c'è da sapere su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Se dovessimo dire qualcosa che risulta interessante di questo entry-level vivo Y1s è il design. Non per com'è strutturato in sé (abbiamo visto chiaramente di meglio e sicuramente è un dettaglio rindondante), ma per i colori scelti per la back cover che lo rendono gradevole. Quanto alle specifiche, siamo proprio alla base per uno smartphone che giri decentemente: display 6.22″ HD+, chipset MediaTek Helio P35, 2 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile.

Quanto alla batteria, abbiamo poi un modulo da 4030 mAh, mentre per la fotocamera è presente un unico sensore da 13 MP, con una selfie camera in drop notch da 5 MP. Per il software è presente Android 10 con Funtouch OS 10.5.

vivo Y1s – Prezzo e disponibilità

Il nuovo ultra-economico vivo Y1s arriva in India ad un prezzo di circa 90 €, che tutto sommato è congruo per quello che offre. Difficile sapere se arriverà in qualche altro mercato, viste le specifiche.

