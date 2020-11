POCO M3: migliori cover, pellicole ed accessori

Dopo la nostra panoramica dedicata ai modelli X3 NFC e F2 Pro, è arrivato il momento di concentrarci sull'ultimo arrivato della famiglia POCO. Nei giorni scorsi l'azienda – partner di Xiaomi, ora indipendente – ha lanciato in Europa e in Italia (qui trovate tutti i dettagli) il nuovo POCO M3, soluzione low budget per tutte le tasche: vediamo come proteggerlo al meglio con cover, pellicole ed accessori dai migliori store online!

Migliori cover, pellicole ed accessori per POCO M3

N.B. – Fresco di lancio, POCO M3 sarà in commercio a partire dal 27 novembre. Per questo motivo al momento gli store propongono poche soluzioni ma siamo certi che nel corso dei prossimi giorni si arricchiranno con ulteriori cover dedicate al mid-range (come di consueto).

Amazon

AliExpress

