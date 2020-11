Siamo ormai invasi dai prodotti audio quanto più wireless possibile. Soprattutto, siamo praticamente invasi dagli auricolari total wireless Bluetooth, che esistono davvero di ogni maniera. L'ultimo anno ci ha regalato una nuova esplosione delle soluzioni in-ear, anche per l'intensificarsi dell'utilizzo della cancellazione attiva del rumore. Ed in questa “giungla” di cuffie TWS troviamo anche le Elepods X, la soluzione di Elephone ANC che mira a donare all'utente un prodotto di per sé completo, ma con alcuni dubbi.

Ecco perché gli auricolari Bluetooth ANC Elephone Elepods X sono i protagonisti di questa recensione che, premessa, ha vissuto praticamente due vite, in quanto c'è stato un determinato giudizio prima ed un giudizio complessivo dopo più completo ma ben diverso di queste cuffie TWS. Ma in sintesi, ci avranno convinto?

Recensione Elephone Elepods X: cuffie auricolari TWS con qualità a due facce, ma l'ANC è un plus non da poco

Contenuto della confezione

La confezione delle Elephone Elepods X è un po' quella che ci aspettiamo da questo tipo di prodotti: bianca, minimale, con specifiche e l'immagine dimostrativa delle cuffie TWS. Al suo interno troviamo la manualistica, le cuffie, il case, i gommini per i padiglioni auricolari (S, M, L) ed un cavo USB Type-C per la ricarica.

Design e materiali

I materiali sono al 99% in policarbonato ed una minima parte in ABS, non per questo gli auricolari Bluetooth Elepods X si dimostrano cheap al tatto. Unica cosa forse, il contrasto generato dall'opaco della custodia di ricarica (molto gradevole e curata) ed il “lucido” delle cuffie TWS di Elephone, ma qui siamo nel soggettivo.

Funzioni Smart

Passiamo ora ai controlli smart degli auricolari TWS Elephone Elepods X: buoni, ben definiti, ma spingono troppo per l'ANC, dato che è molto presente. Quanto al pairing, veloce ma un po' noioso il fatto che non sia automatico solito del Bluetooth 5.0, per il resto è molto stabile e non si perde minimamente. Non pervenuta un'app dedicata (punto dolente?), ma le cuffie TWS di Elephone forse non hanno granché bisogno di personalizzazione (considerando il target).

Qualità Audio – auricolari TWS Elephone Elepods X

Ed arriviamo a quella che è forse la caratteristica meno convincente di queste cuffie. Bene l'audio, chiaro, ma non eccelle. Gli auricolari TWS Bluetooth Elephone Elepods X non eccellono in nessuno dei tre fattori. Siamo sempre intorno a quella sufficienza che basta per il quotidiano, ma soprattutto con la musica ad alta definizione è da evitare, non se ne coglie il senso altrimenti.

Discorso un po' diverso per la cancellazione attiva del rumore. Infatti, l'ANC delle cuffie TWS Elephone è sicuramente buono, non il meglio che c'è (ci mancherebbe), però è un plus che per la fascia di prezzo è davvero apprezzabile. Soprattutto, la divisione ibrida per tre modalità (totale, sport e ambientale, equivalente allo spegnimento). Insomma, promosse per questo fattore.

Quanto al discorso chiamate, ma anche le conversazioni in streaming, fanno il loro dovere, nulla da dire, l'essenziale in chiave positiva della valutazione. Ci sentono bene e li sentiamo bene.

Ecco la scheda tecnica completa delle Elephone Elepods X:

Bluetooth 5.0 BLE + EDR compatibile con i protocolli HSP / HFP / AVRCP / A2DP ;

compatibile con i protocolli / / / ; Quattro microfoni con tecnologia ANC ;

; Chip Airoha AB1562A che supporta AAC , SBC ;

che supporta , ; Distanza di trasmissione di 10 metri ;

; Certificazione IPX5 ;

; Driver dinamico 9 mm ;

; Impedenza di 32 Ω ;

; Dimensioni delle cuffie: 32 x 18.5 x 15 mm;

Dimensioni del case: 68 x 38 x 22 mm;

Peso netto delle cuffie: circa 5.1 grammi;

Peso netto del case: circa 50 grammi;

Batteria delle cuffie 50 mAh ;

; Batteria del case 550 mAh.

Autonomia della batteria

Punto assolutamente a favore di questi auricolari wireless Bluetooth low cost. Le cuffie TWS Elephone Elepods X hanno una batteria davvero ottima e convincente, non da poco per il target e la dimensione in cui si collocano. Presi dallo storcere il naso per la qualità audio musicale, non avevamo fatto seriamente caso all'autonomia.

Eppure, l'autonomia ci ha sorpresi: il case è stato caricato solo all'unboxing e le cuffie di Elephone hanno retto un'intera live streaming, oltre che all'ascolto lungo l'arco della giornata. Praticamente avendole riposte una sola volta nella custodia, siamo riusciti a coprire ben 12 ore, divise equamente tra le 6 ore di partenza e le 6 ore successive. Con l'ANC cala un un po', ma comunque con una sola carica siamo sulle 4 ore e mezzo.

Prezzo di vendita – Elephone Elepods X

E siamo giunti infine al prezzo degli auricolari Bluetooth Elephone Elepods X: sul sito ufficiale sono vendute al prezzo di 42.49 €, con spedizione da Europa. Ad essere onesti, prima di scoprire appieno l'autonomia di queste cuffie, ci sembrava un po' alto. Poi, con la seconda vita di queste Elepods X, ci sembra tutto sommato giusto, perché tutto l'insieme di fattori lo rendono a fuoco e per tutti.

Conclusioni – auricolari TWS Elephone Elepods X

Come già anticipato prima, queste cuffie TWS di Elephone hanno due facce: la prima, posta nella pura mediocrità (nel senso di qualità ultra-media), la seconda che rende gli Elepods X degli auricolari wireless Bluetooth economici che non si fanno mancare nulla, sebbene non eccellendo realmente.

Quindi, a chi vanno consigliati? Di certo agli utenti meno pretenziosi ma desiderosi dell'ultima novità, che vogliono avere il plus dell'ANC che effettivamente questi Elephone Elepods X donano a chi li usa. Sconsigliati assolutamente a chi spera di fare l'affare, perché per quelli rimandiamo ad altri prodotti, di tutt'altro spessore.

