Xiaomi arricchisce ormai periodicamente il suo panorama di vacuum cleaner e questo fa sì che i modelli precedenti ricevano non di rado degli sconti interessanti. Questo è il caso della Xiaomi Mijia 1C, aspirapolvere wireless dalle molteplici funzionalità, che oggi è in super offerta grazie al codice sconto offerto da Banggood. Vediamo insieme come fare per risparmiare e le peculiarità principali del modello in offerta.

La Xiaomi Mijia 1C è in offerta con spedizione dall'Europa | Codice sconto

L'aspirapolvere senza fili Mijia 1C fa dell'autonomia il suo punto di forza. Grazie alla batteria integrata da 2500 mAh il vacuum cleaner riesce ad offrire ben 60 minuti di utilizzo continuo con una ricarica da 0 a 100 in circa 3 ore e mezza. Anche sotto il profilo della potenza la Xiaomi Mijia 1C, oggi in offerta con codice sconto su Banggood, si fa trovare pronta, con una potenza di aspirazione di 20000Pa. Al tempo stesso, come preannunciato, il vacuum cleaner offre una doppia funzionalità: rimuovendo la canna potrà essere utilizzata per pulire parti più difficili da raggiungere.

Per ottenere lo sconto sulla scopa elettrica wireless di Xiaomi non dovrete far altro che cliccare sul box in basso, applicando il coupon in fase di check out. Vi ricordiamo che il prodotto beneficia della spedizione gratis direttamente dall'Europa. Se non riuscite a visualizzare il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

