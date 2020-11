Non è la prima volta che Nextool produce un gadget per Xiaomi YouPin, ma questa volta abbiamo a che fare con una vera e propria arma di difesa. Questa azienda partner è nota per la realizzazione di strumenti multi-uso, solitamente sotto forma di coltellino svizzero o simili. Ed anche in questo caso vediamo un prodotto che integra tre dispositivi in uno, pensato per essere portato con sé ed essere utilizzato in circostanze che ci auguriamo non succedano mai.

Xiaomi YouPin e Nextool producono uno strumento portatile da usare come arma di difesa

All'apparenza il Nextool Lightning Safety Survival Stick su Xiaomi YouPin sembra a tutti gli effetti una torcia ed infatti funziona anche come tale. Ma non è una torcia qualsiasi, dato che c'è una particolarità: grazie ad un sensore di movimento, è in grado di rilevare possibili intrusioni, iniziando a lampeggiare ed emettere un suono d'allarme. Basta attaccarla alla maniglia di una porta o di una finestra tramite l'apposito cinturino per metterla in azione. Inoltre, la luce emessa ha anche una modalità flash a 500 lumen, con cui accecare i possibili malintenzionati. Dentro è integrata anche una luce a infrarossi, da utilizzare per scansionare una stanza e scoprire l'eventuale presenza di videocamere spia.

Misura 14 x 2,2 cm e pesa 78 g, risultando molto facile da trasportare con sé. Anche perché è pensata per essere usata come arma di difesa, con al suo interno un vero e proprio dissuasore elettrico in stile taser. Se si viene aggrediti, basta estrarlo e colpire il malvivente per proteggersi. Come ulteriore arma, è possibile utilizzare il bastone telescopico per allungare l'oggetto e tramutarlo in una sorta di manganello. Con questa modalità, Nextool sottolinea un altro campo di utilizzo in campeggio, potendolo usare per farsi strada fra le frasche.

Potete acquistarlo direttamente da Aliexpress ad un costo di circa 24€:

