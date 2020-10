ZUK Z2 si aggiorna ad Android 11 con la LineageOS 18

Come l'araba fenice, ZUK Z2 torna a far parlare di sé ed in maniera quasi clamorosa, dato che è in grado di aggiornarsi ad Android 11. Inutile specificare che non si tratta affatto di un aggiornamento ufficiale, dato che l'azienda ha chiuso i battenti tre anni or sono. Da allora, Lenovo ha preferito ridimensionare il settore smartphone, concentrando la produzione su pochi modelli selezionati. Ma grazie agli sviluppatori di terze parti, la LineageOS 18.0 è in grado di portare l'ultimo major update di Google sul tanto amato Z2.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

ZUK Z2 risorge e si aggiorna ad Android 11 con la LineageOS 18

ZUK Z2 e Android 11 è un connubio che soltanto gli sviluppatori dietro il progetto LineageOS 18.0 potevano realizzare, più in particolare il developer DD3Boh. Lo smartphone fa parte del già nutrito elenco di telefoni per i quali è stata sviluppata l'ultima versione della ex CyanogenMod. E questo è la dimostrazione di come il modello ZUK sia ancora molto apprezzato dalla community del modding a quattro anni di distanza.

Scarica LineageOS 18.0 per ZUK Z2 (Plus)

Vi ricordiamo che, prima di procedere alla sua installazione, sarà necessario effettuare sblocco del bootloader e flash della custom recovery TWRP. Trovate tutto nella nostra guida dedicata.

