Xiaomi Mi 6 si aggiorna ad Android 11 con le custom ROM

Niente da fare per Xiaomi Mi 6: visti gli anni passati dal suo lancio, l'aggiornamento ad Android 11 non sarà rilasciato ufficialmente. In casi come questi viene in nostro aiuto il mondo del modding, come dimostra la creazione dell'ultima LineageOS 18. Dopo aver fatto il suo debutto su Xiaomi Mi 5, Mi 5S Plus e Redmi Note 7, anche l'ex top di gamma del 2017 siglato “sagit” può beneficiare di Android 11.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

È tempo di Android 11 anche per Xiaomi Mi 6, ma soltanto con le custom ROM

Ad oggi, l'unica custom ROM in grado di poter montare Android 11 su Xiaomi Mi 6 è la LineageOS 18. Gli sviluppatori della fu CyanogenMod stanno portando l'ultimo major update di Google su svariati modelli, la maggior parte dei quali sono targati Xiaomi e Redmi.

Scarica LineageOS 18.0 per Xiaomi Mi 6

Vi ricordiamo che, prima di procedere alla sua installazione, sarà necessario effettuare sblocco del bootloader e flash della custom recovery TWRP. Trovate tutto nella nostra guida dedicata.

