Tra le principali compagnie partner di Xiaomi è impossibile non farsi venire in mente Deerma, brand specializzato in prodotti per la casa e per l'igiene, come nel caso del nuovo modello DEM-GS100, un pratico asciugacapelli agli ioni negativi che diventa un asciugamani elettrico da parte: ecco tutti i dettagli di questo particolare prodotto, disponibile con codice sconto.

L'asciugacapelli Xiaomi Deerma DEM-GS100 diventa un asciugamani elettrico | Codice sconto

Il nuovo asciugacapelli agli ioni negativi Xiaomi Deerma DEM-GS100 arriva con un design che lascia poco spazio ai dubbi, il classico stile minimale e con colorazione White che richiama i principali prodotti della casa cinese e delle aziende partner (come nel caso di Deerma, appunto). Il dispositivo offre fino a sei opzioni tra velocità e temperatura (calda, fredda e media, a bassa o alta potenza), arriva con un pratico beccuccio ed un'impugnatura pratica.

Ma la vera novità è che l'asciugacapelli si trasforma in un pratico asciugamani elettrico, inserendo il dispositivo nell'apposito alloggiamento da parete. Il corpo ospita anche una porta USB, in modo da poter agganciare e ricaricare altri accessioni (come uno spazzolino o un rasoio elettrico).

