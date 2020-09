Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2 ufficiale: tutte le novità del nuovo proiettore smart

A luglio la casa di Lei Jun ha lanciato il suo nuovo proiettore smart in versione Pro, versione rinnovata che offre prestazioni superiori rispetto alla prima generazione, con consumi ridotti del 55%. Ed ora arriva l'ennesima novità per questa categoria di prodotti, con Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2, modello in dirittura d'arrivo di certo ad un prezzo economico ma che promette migliorie non da poco.

Aggiornamento 01/09: il nuovo proiettore smart di Xiaomi è ufficiale. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2 ufficiale tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

La compagnia cinese ha annunciato tramite i social il lancio del nuovo Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2, in arrivo tra pochissimi giorni. Già il poster ufficiale ci ha anticipato un design che riprende le linee del primo Mijia Projector Youth (il modello MJJGTYDS02FM recensito qui), con la parte frontale rivestita in tessuto. Il look generale sembra invariato e potete fare un confronto osservando le immagini del nuovo prodotto in basso in basso e la foto del primo modello Youth in alto.

Il nuovo proiettore in versione Youth misura 15 x 15 x 11.5 cm per un peso di appena 1.3 Kg: si tratta di una soluzione compatta e votata alla portabilità. In termini di definizione Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2 è in grado di offrire una risoluzione fino a 1920 x 1080 pixel (Full HD), permettendo di visualizzare uno schermo da 40 fino a 200 pollici. Presente il supporto HDR10 e quello alla gamma cromatica NTSC superiore all'85%; inoltre integra un LED in grado di offrire una luminosità fino a 460 ANSI Lumen.

Il dispositivo consente di sfruttare la proiezione laterale (come si evince nell'immagine in alto), grazie alla correzione trapezoidale +/- 450, che consente di regolare al meglio l'immagine. Sul retro del proiettore trovano spazio gli ingressi per alimentazione, audio, USB 2.0 e HDMI.

Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il nuovo proiettore smart sarà in vendita in patria a partire dal prossimo 2 settembre e sarà lanciato in crowdfunding tramite la piattaforma del brand. Circa il prezzo di vendita, Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2 viene proposto a 2.199 yuan, circa 269€ al cambio attuale. Dato che la prima versione Youth ha trovato spazio anche da noi è lecito ipotizzare che anche questo prodotto possa essere lanciato in Europa, ma al momento tutto tace al riguardo.

