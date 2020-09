Recensione UGREEN CM380: un HUB più che buono per MacBook Pro, ma cosa manca?

Da diversi anni, ormai, Apple ha deciso di togliere praticamente tutte le porte relative alla connettività sui propri MacBook Pro. Questo ha posto in essere, dunque, l'apertura di un vero e proprio mercato degli HUB esterni, volti a migliorare la produttività su tali macchine. Tantissimo brand, infatti, si sono lanciati nello sviluppo di prodotti di questo tipo, con forme, design e concetti spesso anche molto diversi. Oggi, dunque, vediamo quello che propone UGREEN, con il proprio HUB CM380, dotato di diversi ingressi e con un design che strizza l'occhio a tutti i possessori dei notebook della mela morsicata.

Recensione UGREEN CM380

Unboxing

All'interno della confezione di vendita, troviamo:

UGREEN CM380;

breve manuale di istruzioni, anche in lingua italiana.

Design & Materiali

Dal punto di vista estetico, questo HUB prodotto da UGREEN non presenta nulla di così innovatico rispetto ad altri prodotto simili. Qui, dunque, abbiamo delle linee piuttosto sinuose e semplici, che richiamano molto il concetto di minimale che tanto viene decantato sui MacBook Pro di ultima generazione. Vi basti pensare che anche a livello cromatico vengono riprodotte le stesse tonalità con cui vengono messi in commercio questi laptop. A livello di dimensioni, comunque, tale accessorio misura 110 x 29 x 8,5 mm, con un peso di appena 20 grammi.

Come altri HUB concorrenti, anche su questo troviamo per due connettori USB-Type-C, che devono necessariamente essere inseriti nelle due porte Thunderbolt del vostro MacBook. A questo punto, tale accessorio sarà quasi a filo con la scocca, risultando piuttosto solido. Dovrete solo fare attenzione a non inclinare troppo la parte anteriore, dato che qui un peso eccessivo potrebbe spezzare l'intera struttura. Non succede, ma state attenti. Al di là di questo aspetto, comunque, a bordo trovano spazio ben un ingresso USB Type-C, una porta HDMI, due USB-A 3.0, un vano per microSD ed uno slot per SD.

Prestazioni

Voglio subito specificare una caratteristica di tale prodotto: l'unico ingresso USB Type-C presente su questo HUB ha diverse opzioni. Può essere utilizzato, dunque, per ricaricare il vostro MacBook Pro, oppure per trasferire dei dati sul PC da un'altra periferica.

Tutto funziona bene ed in maniera corretta, senza alcun problema. Dopo diversi giorni di test, posso dire di aver provato ogni ingresso, riuscendo sempre ad eseguire le operazioni che mi ero prefissato di portare a termine. Secondo il mio modesto parere, però, manca solo una cosa. Mi è mancata, infatti, la possibilità di collegarmi alla rete cablata di casa, potendo sfruttare così una maggior potenza in fase di caricamento dei dati e tanto altro. Manca, dunque, una Gigabit Ethernet. Dando un'occhiata a quello che è possibile trovare sul mercato, comunque, non tutti la implementano sui propri HUB. Ritengo, però, che per il mio lavoro sia fondamentale, quindi l'avrei assoltamente gradita.

Dopo diversi giorni non ho riscontrato alcun problema con i connettori, né tantomeno con le singole porte. Durante il lavoro ho rimosso parecchie volte tale periferica e, nonostante tutto, il collegamento è rimasto sempre piuttosto stabile. Devo dire, quindi, che UGREEN CM380 risulta essere davvero solido. Dando un'occhiata alle specifiche, poi, tutto è in linea con quello che viede dichiarato anche da altri prodotti concorrenti. Dunque, con l'ingresso HDMI è possibile trasmettere immagini in 4K a 30Hz, mentre con i vari ingressi USB-A potrete trasferire fino a 5 Gbps.

Prezzo & Conclusioni

UGREEN CM380 attualmente viene venduto su Amazon al prezzo di 29,99 euro. Con il nostro esclusivo coupon, però, potete usufruire di un ulteriore sconto di 9 euro, arrivando a 20, 99 euro. A questa cifra, dunque, non è possibile trovare di meglio sul mercato, soprattutto con queste prestazioni. Tutti quelli a cui non serve particolarmente una connessione cablata, ma si accontentano del Wi-Fi, possono sicuramente prendere seriamente in considerazione questa proposta. Non si tratta del prodotto più rifinito, o che restituisce la sensazione di solidità maggiore, ma ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.