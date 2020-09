Il mercato dei tablet presenta varie alternative anche se spesso si tratta di prodotti votati alla portabilità e al lavoro in movimento: se questo non è il vostro caso e puntate ad un dispositivo economico, affidabile e da utilizzare per i vostri contenuti multimediali preferiti, allora Teclast P10SE potrebbe rivelarsi la scelta giusta, specialmente perché in offerta lampo ad un prezzo irrisorio.

Teclast P10SE: il tablet low cost per tutti è in offerta lampo

Il tablet low cost Teclast P10SE monta un pannello IPS Sharp da 10.1″ con risoluzione HD (1280 x 800 pixel) ed integra un processore quad core SC7731E, accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile tramite microSD. Com'è facile intuire si tratta di una soluzione basilare, utile per navigazione web, video in streaming, film e telefilm in tutta comodità grazie all'ampio display. Presenti all'appello il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth e il GPS integrato. Il corpo è realizzato in metallo mentre all'interno trova spazio una batteria da 5.000 mAh.

Anche se abbiamo a che fare con un dispositivo economico e con specifiche contenute, non si fa mancare proprio nulla. Se siete interessati a Teclast P10SE, il tablet è disponibile il offerta lampo su Banggood (non sarà necessario inserire alcun codice sconto, ma basterà aggiungere il prodotto al carrello). In basso trovare il link all'acquisto: nel caso in cui non visualizziate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

