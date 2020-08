Xiaomi Mi 10 Ultra è uno smartphone destinato a far parlare di sé. Oltre ad essere molto potente, il dispositivo commemorativo del brand ha già mostrato i muscoli nel comparto fotocamera, che è valso il primato su DxOMark scalzando un P40 Pro che sembrava difficile da superare. Ma di chi è il merito di questo sensore tanto potente? A sorpresa, anche stavolta lo zampino è cinese: infatti, è OmniVision ad aver fornito questa componente.

Xiaomi Mi 10 Ultra: ecco tutti i segreti del sensore della fotocamera da 48 MP prodotto da OmniVision

Quali sono le componenti che caratterizzano la fotocamera da 48 MP che ha sorpreso tutti gli esperti del settore? Il sensore OV48C prodotto da OmniVision per Xiaomi Mi 10 Ultra è effettivamente molto avanzato, con un'ottica principale molto ampia con scala 1/1.32″, con pixel larghi 2.4 micron (con tecnologia 4 in 1) e che rende nativamente il Dual ISO Fusion ultra dinamico. In più, non manca l'HDR progressivo ad alta resa, un'apertura f/1.85, lenti 8P e ovviamente lo stabilizzatore ottico.

Esso è davvero molto prestante, superando sensori riconosciuti tra i migliori come l'ISOCELL Bright HMX da 100 MP (tra l'altro è più grande in quanto quest'ultimo è da 1/1.33″) presente su Mi 10 standard e si avvicina per qualità al Sony IMX700, che però è più ampio. L'OV48C di OmniVision inoltre integra un array di filtri colore 4 in 1 su chip con algoritmo di riduzione del rumore dei pixel su hardware. Infine, è garantita la registrazione video in 8K. Insomma, pare che Xiaomi stavolta ci abbia visto lungo per quanto riguarda la fotocamera di Mi 10 Ultra, che non necessita di essere da 108 MP per fare le migliori foto sul mercato. Inoltre, conferma la volontà del brand di affidarsi a quanti più fornitori cinesi possibile.

