EISA Awards 2020-2021: OnePlus 8 Pro è davvero il miglior smartphone?

Da poco sono stati annunciati i nuovi premi dell’EISA (Expert Imaging and Sound Association). Ogni anno, infatti, stila una classifica dei migliori prodotti in ambito tecnologico. Abbiamo già visto come Huawei si sia accaparrata due prestigiosi premi: quello per il miglior camera phone è andato a Huawei P40 Pro, mentre il miglior smartwatch è stato Huawei Watch GT 2. Ma quale sarà stato, alla fine, il miglior smartphone in assoluto?

OnePlus 8 Pro spodesta Huawei P30 Pro

OnePlus 8 Pro ha vinto, quest'anno, il premio EISA come miglior smartphone, spodestando di fatto Huawei P30 Pro. Si tratta di un bel passo in avanti rispetto al passato, dato che ora questo brand riesce a competere ai massimi livelli anche in una classifica di questo tipo. Che siate d'accordo o meno, dunque, OnePlus è riuscita a migliorarsi nel corso del tempo, offrendo ai propri clienti un prodotto sempre più completo e prestante.

Non c'è stato spazio solo per OnePlus, ma anche per altri importanti brand. Nella categoria Foldable, ad esempio, lo scettro è andato a Samsung Galaxy Flip, mentre il premio “Advanced smartphone” è stato vinto da OPPO Find X2 Pro.

