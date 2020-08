Huawei Y9a: arriva un nuovo device, molto simile a Huawei Enjoy 20 Plus

Attualmente Huawei sta attraversando un periodo molto particolare, principalmente a causa del ban degli Stati Uniti che sta limitando molto le sue attività. Nonostante questo il brand continua a sviluppare nuovi prodotti e a trovare soluzioni alternative, restando uno dei maggiori produttori sul mercato. Motivo per cui, anche in ambito smartphone, prosegue la ricerca e la vendita di nuovi dispositivi nei diversi mercati. Tra i nuovi device comparsi nelle ultime ore, dunque, troviamo anche Huawei Y9a che, per la prima volta, si mostra all'interno di un banner pubblicitario.

Huawei Y9a compare per la prima volta in Kurdistan

Da quello che abbiamo potuto vedere, questo dispositivo sarebbe comparso all'interno di una pubblicità affissa fuori da un negozio di telefonia. Per quanto ne sappiamo, però, è la prima volta che si parla di questo prodotto. Dando un'occhiata alle immagini, infatti, pare di trovarsi di fronte ad un prodotto molto simile a quello che sarà Huawei Enjoy 20 Plus, con il comparto fotografico posteriore praticamente identico. Qui, però, abbiamo una quad-camera.

Stando alle caratteristiche tecniche di tale prodotto, dovrebbe montare una sensore fotografico principale da 64MP, coadiuvato da altri tre sensori da 8MP, 2MP e 2MP. Non sappiamo quale sia il SoC utilizzato per tale device ma, a livello di memorie, troviamo ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non manca, poi, il lettore per le impronte digitali montato lateralmente, così come il supporto alla ricarica rapida da 40W. Mancheranno, ovviamente, i servizi di Google.

Non conosciamo, al momento, altre specifiche tecniche a riguardo, dunque attendiamo ulteriori news.

