Xiaomi rilascia HyperOS 2.3 con Android 16 in versione Beta Stabile

Dopo il rilascio dell’attuale versione 2.2 (disponibile progressivamente anche su vari modelli internazionali) ci sarà un altro aggiornamento software che porterà Android 16 a bordo di numerosi smartphone Xiaomi. HyperOS 2.3 non ha ancora una data d’uscita ma è già iniziato il roll out della versione beta stabile per un singolo modello del brand.

HyperOS 2.3 con Android 16: al via il rilascio della beta “stabile”, ma solo per un modello

Crediti: Weibo

Il device fortunato è Xiaomi 15, l’attuale top di gamma della casa di Lei Jun. Probabilmente seguiranno anche i modelli Pro e Ultra anche se in base a quanto emerso dall’analisi del software il prossimo candidato dovrebbe essere Redmi K70 Ultra.

Quindi il rilascio di HyperOS 2.3 con Android 16 dovrebbe partire prima dai modelli di punta della compagnia, per poi arrivare anche a bordo della fascia media.

Crediti: Weibo

Come sottolineato poco sopra, per ora l’aggiornamento è disponibile solo per Xiaomi 15 con la build 2.0.230.6, destinata agli utenti iscritti al programma beta ad accesso limitato. Si tratta di un software Beta Stabile, ossia una release vicinissima alla versione finale.

A giugno Google ha lanciato la prima incarnazione stabile di Android 16 (per dispositivi Pixel), quindi è solo questione di tempo prima che l’update faccia capolino a bordo di un numero maggiore di smartphone.

Quando escono HyperOS 2.3 e HyperOS 3?

Con HyperOS 2.3 Xiaomi inizierà l’aggiornamento ad Android 16 per gli smartphone supportati: c’è una lista provvisoria, ma per ora non è ufficiale. In merito alle tempistiche è probabile che l’update definitivo partirà dalla Cina nel corso del mese di luglio.

Intanto i riflettori sono puntati anche su HyperOS 3, ma in questo caso bisognerà attendere: la prossima versione dell’UI di Xiaomi arriverà insieme alla nuova generazione di top di gamma, prevista per fine settembre.