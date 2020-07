Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: niente supporto dual SIM? Ecco come sbloccarlo

Anche se Xiaomi ha portato i suoi smartphone in Europa ed Italia, due modelli come Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro non godono delle stesse identiche features delle unità cinesi. Mi riferisco al supporto dual SIM, presente di default ma assente nella controparte occidentale. Non è la prima volta che riscontriamo una discrepanza di connettività fra i telefoni asiatici e quelli europei e/o italiani, viste le differenti regolamentazioni che vi stanno dietro. Per questo vi vogliamo spiegare come sbloccare la possibilità di sfruttare due SIM a bordo dei due flagship.

Ecco il metodo per lo sblocco del supporto dual SIM su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

C'è un motivo per cui le versioni Global ed EEA di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono sprovviste del supporto dual SIM e non è certo per farci un dispetto. Commercializzare uno smartphone con doppio slot significa che l'azienda paghi delle licenze agli enti autorizzati per far sì che siano consentite le vendite. Evidentemente Xiaomi, così come altri produttori, si è fatta due conti in tasca e ha valutato che in occidente non convenga, forse a fronte di una diffusione del dual SIM non troppo capillare.

Ma ci sono comunque diversi possessori di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro che vorrebbero utilizzare due SIM contemporaneamente, pertanto perché privar loro di questa possibilità? C'è chi sul forum stesso di Xiaomi ha spiegato come bypassare il blocco imposto dall'azienda con un metodo relativamente semplice.

Come sbloccare il dual SIM su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

Il primo passo da seguire per seguire la procedura è il più “noioso”, ovvero l'acquisto di un carrellino che contenga lo slot dual SIM. Li potete trovare su eBay a pochi euro:

Una volta sostituito allo slot mono SIM, il secondo ed ultimo step è l'installazione di una ROM a scelta fra quella China o Xiaomi.eu (basata sulle China).

Vi ricordiamo che l'installazione di una ROM alternativa richiede lo sblocco del bootloader e l'installazione di una custom recovery come la TWRP. In entrambi i casi, lo staff di GizChina.it non si assume la responsabilità per eventuali problematiche che potrebbero derivare dall'utilizzo di una ROM alternativa. Completata l'installazione, a questo punto il vostro Xiaomi Mi 10 o Mi 10 Pro sarà dotato di un doppio numero IMEI che vi consentirà di sfruttare due SIM simultaneamente.

