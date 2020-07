Durante i mesi di quarantena uno dei prodotti più cercati è stato il tapis roulant di Xiaomi ovvero la serie WalkingPad R1 che è andata out of stock praticamente ovunque grazie alle sue peculiari caratteristiche: poco spazio occupato e design pieghevole.

I WalkingPad S1 ora tenta di cavalcare l'onda di questo successo sbarcando in crowdfunding su Indiegogo con delle interessanti novità apportate all'azienda che rendono il dispositivo ancor meno ingombrante.

Il WalkingPad S1 è meno ingombrante, più silenzioso e ha delle maniglie

Rispetto alla precedente generazione, il tapis roulant di Xiaomi WalkingPad S1 lo spazio occupato è stato ridotto del 45% così come il rumore in utilizzo durante le sessioni di allenamento. L'azienda, inoltre, ha dotato il dispositivo di un supporto con maniglie per poter gestire al meglio le sessioni di utilizzo.

L'S1 integra anche un rinnovato sistema di riconoscimento della camminata che consente di fermare il rullo qualora non venisse rilevato un movimento. Il tapis roulant di Xiaomi può essere comandato tramite app KS Fit, tramite il display LED a sfioramento o tramite la tecnologia Feet Sensory Speed ​​Control che regola la velocità automaticamente tramite la rilevazione dell'intensità del passo in tempo reale.

Quanto costa il WalkingPad S1?

Il prezzo del WalkingPad S1 è di 469 dollari, circa 417 euro dollari al cambio nel modello base che salgono a 559 dollari, 497 euro nella variante con manubrio esterno. La consegna dei modelli finanziati è prevista per il mese di ottobre 2020.

