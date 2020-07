Redmi 9A e 7A si aggiornano, fra patch di luglio e fix vari

Pochi giorni fa ha fatto il suo debutto in Italia Redmi 9A, due generazioni dopo quello che il Redmi 7A. La coppia di smartphone low-cost si sta aggiornando, ricevendo un nuovo update OTA pur essendo così tanto distanziati temporalmente. Tuttavia, per il primo modello si tratta di una nuova release della MIUI 12, la quale non sarà disponibile per il vecchio terminale.

LEGGI ANCHE:

Tutti gli aggiornamenti per Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme | Luglio 2020

Un nuovo aggiornamento arriva a bordo di Redmi 9A e Redmi 7A

Parlando di Redmi 9A, l'aggiornamento include la MIUI 12.0.3.0.QCDMIXM, quindi nella sua versione Global. Il firmware porta con sé le ultime patch di luglio per il comparto sicurezza. Inoltre, il team MIUI ha ben deciso di risolvere il fastidioso problema del rumore sonoro che accadeva a schermo spento.

Scarica la MIUI 12.0.3.0 Global per Redmi 9A

Per quanto riguarda Redmi 7A, la release è la MIUI 11.0.3.0.QCMMIXM, sempre in versione Global. In questo caso la novità è solamente riguardante l'introduzione dell patch di luglio.

Scarica la MIUI 11.0.3.0 Global per Redmi 7A

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu