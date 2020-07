Huawei HMS, numeri da record: 700 milioni di dispositivi attivi in tutto il mondo

Huawei, sta effettuando una crescita davvero importante per quanto riguarda gli utenti attivi nell'utilizzo dei suoi servizi mobile, i HMS o meglio, Huawei Mobile Services. Infatti, il brand ha raggiunto il ragguardevole risultato di 700 milioni di dispositivi Huawei che utilizzano questi servizi, ma numeri alti si registrano anche tra gli sviluppatori degli stessi.

Huawei, gli HMS sempre più presenti: 700 milioni di utenti attivi e ben 1.6 milioni di sviluppatori in tutto il mondo

A riportare questi numeri molto importanti è stata la stessa Huawei durante la China Internet Conference tenutasi il 23 luglio 2020. Infatti, l'ecosistema Huawei Mobile Services è cresciuto talmente tanto da essere presente su 700 milioni di dispositivi del brand in tutto il mondo, facendo registrare una crescita annuale del 32%. Ma non solo i dispositivi, sono aumentati anche gli sviluppatori per i HMS: sono ben 1.6 milioni quelli attualmente attivi e hanno la percentuale di crescita più alta, circa il 76% su base annua.

Questo perché il brand ha investito tantissimo in chi sviluppa le sue applicazioni, come con il progetto Yaoxing (o Shining Star, all'inglese) in cui è stato messo a disposizione 1 miliardo di dollari. Ed il tutto sta risultando in un periodo molto prolifico, con le app su Huawei AppGallery che hanno raggiunto quota 81.000 e tra queste si trovano anche le comode Quick App. Ma non solo applicativi di terze parti, anche i servizi proprietari come Video, Music e Reader hanno fatto la loro importante parte per il successo, portando sempre più contenuti di qualità.

Tutto questo si traduce nell'obiettivo fondamentale per Huawei, un mondo sempre più connesso, come spiegano nelle dichiarazioni in merito: “Per oltre 30 anni, Huawei ha lavorato a stretto contatto con i partner per offrire una migliore connettività digitale a persone e comunità in tutto il mondo. Crede che nel mondo sempre più guidato dalle tecnologie digitali, nessuno dovrebbe essere lasciato indietro“. Insomma, c'è ancora tanto da fare, ma se i presupposti sono questi, non ci aspettiamo altro che un'ulteriore espansione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu