Le soluzioni notebook degli ultimi anni si sono avvicinate di molto agli utenti per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. ASUS è sicuramente tra i produttori più importanti in merito a questo fattore e per questo lancia in Italia la nuova line up Vivobook che comprende sia la serie S14 che la serie S15, dotati di chipset Intel e AMD di ultimissima generazione: ecco tutti i dettagli su design, scheda tecnica, prezzo e disponibilità!

ASUS Vivobook S14 e S15: tutto quello che c'è da sapere

ASUS sta sfruttando il periodo estivo al fine di aggiornare la sua gamma di prodotti – come i prossimi smartphone Zenfone e ROG Phone – e tra questi ci sono anche i nuovi Vivobook, che aggiungono qualità e potenza in una fascia di prezzo accessibile e ad un comparto sempre più in voga, quello degli ultrasottili.

Vivobook S14 S433/M433

Partendo dalla soluzione con pannello da 14″, ci troviamo davanti un prodotto sulla carta molto valido sia nella configurazione Intel Core (i5-10210U/1035G1/i7-10510U/1065G7) e sia nella configurazione AMD (Ryzen 7-4700U), oltre ad avere soluzioni grafiche Intel UHD, Radeon e NVidia MX250/350. Il display ha una risoluzione in Full HD con tecnologia NanoEdge che porta un ampio rapporto schermo-corpo dell'86%, rendendo il prodotto più piccolo ma con la diagonale che resta la stessa. Per quanto riguarda le memorie, troviamo RAM DDR4 fino a 16 GB e storage SSD PCle fino ad 512 GB. Esso è inoltre molto sottile, in quanto pesa solo 1.4 kg ed è spesso solo 1.59 cm. In questa versione è inoltre disponibile il NumberPad 2.0, posto sul trackpad in touchscreen.

ASUS Vivobook S15 S533/M533

Se guardiamo invece alla soluzione più ampia, quella da 15.6″, troviamo un prodotto molto appetibile per chi cerca comunque uno schermo più grande ma in un corpo da ultra-compatto. Infatti, il pannello Full HD sempre con tecnologia NanoEdge è racchiusa in un corpo da soli 1.6 cm di spessore, per un peso di 1.8 kg. Le componenti hardware si confermano poi nei chipset Intel Core i5/i7 e Ryzen 5/7 proprio come i modelli da 14″, così come le schede grafiche. Per le memorie, confermati anche qui fino a 16 GB RAM e 512 GB SSD.

Vivobook S14 e S15 ufficiali in Italia – Prezzo e disponibilità

ASUS Vivobook S14 e S15 sono disponibili in Italia nelle versioni S433 e M533 ad un prezzo a partire dai 799 € presso i rivenditori ufficiali ASUS e ad agosto sull'eShop ufficiale. Mentre per le soluzioni S533 e M433 bisognerà attendere il mese di settembre con un prezzo a partire da 799 € per il 14″ e 999 € per la soluzione più ampia.

