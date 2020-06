Ulefone è spesso nota per i suoi smartphone rugged, come l'ultimo Armor 7E, oppure per le soluzioni dall'enorme batteria della serie Power, che vede il Power 6 come più recente esponente. L'ultimo arrivato però, l'Ulefone Note 8P, ha caratteristiche più standard, per non dire essenziali, con Android 10 in versione Go.

Ulefone Note 8P: tutto quello che c'è da sapere sulla scheda tecnica

Design e specifiche

Il primo dettaglio che salta all'occhio di questo Ulefone Note 8P è il design abbastanza al passo con i tempi. Per il resto, troviamo un telefono molto minimale, con un display da 5.5″, un processore MediaTek 6737 da 1.3 GHz, una GPU Mali-T720, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibili fino a 128 GB con micro SD (che si trova all'interno di uno slot triplo con due SIM ed il vano proprio per l'espansione di memoria). Inoltre, è presente una dual camera da 8 + 2 MP, presumibilmente per gli scatti in macro. La selfie camera da 5 MP è integrata in un notch a goccia.

Troviamo inoltre una batteria da 2700 mAh, che ad oggi potrebbe sembrare insufficiente, ma che grazie al software integrato potrebbe donare una giornata di utilizzo regolare per chi non fa uso eccessivo del telefono. Infatti, Ulefone Note 8P è equipaggiato con Android 10 Go, la versione alleggerita del sistema operativo di Google, ideale per chi cerca essenzialità. Interessante inoltre lo sblocco tramite volto e non tramite sensore d'impronte.

Ulefone Note 8P – Prezzo e disponibilità

Il nuovo low budget phone di Ulefone è già disponibile su Aliexpress sullo store ufficiale del brand ad un prezzo di 57.37€, con qualche euro in più vi garantite inoltre una cover protettiva. In caso vogliate usufruire di un ulteriore ribasso, vi consigliamo di metterlo nel carrello ed attendere il 15 giugno 2020, data di inizio dell'evento 6.18 sull'e-commerce cinese.

