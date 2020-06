È stato appena rilasciato OnePlus Launcher 4.4.2, l'ultima versione del sistema software che muove l'interfaccia degli smartphone dell'azienda di Pei e Lau. L'aggiornamento introduce due miglioramenti principali: uno riguarda un nuovo sistema di switch fra le app recenti, uno il modo in cui si richiama la modalità di Quick Search.

LEGGI ANCHE:

Snapdragon 875: il potentissimo Cortex-X1 sui futuri Xiaomi, OPPO e OnePlus

OnePlus Launcher 4.4.2 si aggiorna e riceve delle migliorie software

Richiamando la schermata delle app in background, il nuovo OnePlus Launcher 4.4.2 vede l'introduzione delle icone delle app sotto alla lista a scorrimento. Una comodità non solo a livello visivo, avendo più elementi a schermo che indicano quali app ci sono, ma anche a livello funzionale. Lo scorrimento laterale potrà essere fatto anche agendo sulle icone, avendo così uno switch più rapido.

Inoltre, in OnePlus Launcher 4.4.2 è stato aggiunto anche il pulsante “Chiudi App“, con il testo al posto della precedente “X“. Sono stati anche eliminati i 3 pallini verticali, la cui pressione faceva comparire le voci “Blocca/Info app/Split Screen“. Adesso per richiamarlo basterà tener premuto sull'anteprima dell'app in esecuzione, facilitando l'utilizzo ad una mano.

Infine, in OnePlus Launcher 4.4.2 si è cambiato la modalità di richiamo per la schermata Quick Search. Adesso basta utilizzare la gesture di swipe su tenendo premuto, anche in questo caso con un occhio all'utilizzo ad una mano.

Per usufruirne vi basterà aggiornare l'app, disponibile direttamente dal Google Play Store.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu