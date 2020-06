Huawei P50 con MediaTek Dimensity 2000 al posto dei Kirin

Attendiamo di scoprire con molta curiosità come sarà Mate 40, ma neanche a dirlo nei pensieri dell'azienda ci sono anche Huawei P50 e P50 Pro. Lo smartphone è già in fase di sviluppo e immancabilmente caratterizzerà il Q1 2021 di Huawei. Meno prevedibile sarà la sua composizione tecnica, data l'impossibilità di farsi produrre i chipset da parte di TSMC. Il ban USA sta mettendo a dura prova l'operato di HiSilicon e conseguentemente la realizzazione della serie Kirin, tanto da spingere gli ingegneri della divisione Huawei a cambiare casacca.

Se non cambieranno i rapporti con gli USA, l'impressione è che i SoC Kirin saranno necessariamente accantonati in favori di altri chipset. Quelli di Samsung non sembrano rientrare nei piani, tanto meno UNISOC e SMIC, ancora troppo acerbe per produrre un'alternativa ai Kirin di fascia alta. Rimane così soltanto MediaTek, con cui la collaborazione è rapidamente in ascesa per causa di forze maggiori.

They have to make a decision about the soc and also Mate 40 series will continue with this once the Kirin 1000 is out of stock, they may not be many

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) June 23, 2020