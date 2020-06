Huawei P30 Lite New Edition si aggiorna alla EMUI 10

Su Reddit è comparsa una prima segnalazione che testimonia l'arrivo dell'aggiornamento alla EMUI 10 su Huawei P30 Lite New Edition. Non si tratta propriamente dell'ultimissima versione, dato che siamo arrivati alla EMUI 10.1. Fatto sta che, pur essendo stato rilasciato sul mercato ad inizio 2020, era ancora basato sulla EMUI 9. Questa è quindi una buona notizie per tutti i suoi possessori, potendo beneficiare delle novità della decima edizione della UI Huawei.

LEGGI ANCHE:

Huawei è diventata la prima azienda di smartphone al mondo

L'aggiornamento con la EMUI 10 è in fase di rilascio su Huawei P30 Lite New Edition

Il firmware che viene segnalato su Reddit è la EMUI 10.0.0.188 (C431E4R4P1), dal peso di 4.03 GB. Trattandosi di un modello destinato prettamente all'Europa, il roll-out per Huawei P30 Lite New Edition è partito in Europa. Ci sta che in Italia debba ancora partire, pertanto se siete fra i suoi possessori potreste dover ancora attendere qualche giorno.

In queste settimane la EMUI 10 è in fase di arrivo anche su altri modelli, come Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 Pro, Honor 10 e View 10.

Clicca qui per il changelog completo Interfaccia utente: curata e mozzafiato Magazine Design: Integra un layout in stile rivista, per un’esperienza autentica e confortevole Schema di colori Morandi: Tonalità di grigio attenuate per rendere il display più rilassante in un’esperienza gentile Animazioni: Dinamiche, animazioni naturali per le transizioni di pagina, avvio delle applicazioni ed altri scenari

Prestazioni stabili e fluide GPU Turbo: Migliora la fuidità e la stabilità del sistema mentre si gioca Phone Clone: Migliorate le prestazioni ed incrementata la velocità di trasferimento dei dati durante la migrazione al nuovo smartphone

Sicurezza: dati più sicuri e migliore gestione delle impostazioni di Privacy Microkernel verificato: Sfrutta il microkernel di Huawei, certificato come il più sicuro fra i kernel fra i sistemi operativi per uso commerciale. Tecnologia distribuita: Migliora la sicurezza quando ci si connette ad altri dispositivi Huawei ed anche quando si trasferiscono dati su altri dispositivi Huawei Protezione della privacy Con l’app sanbdox si potrà inserire un’applicazione in uno schema di permessi preimpostati, per aumentare la privacy e la protezione dei dati

Media ed Intrattenimento AppAssistant Dropzone: Aggiungi un’applicazione ad AppAssistant Dropzone per accedere rapidamente ai giochi o alla modalità non disturbare



💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu