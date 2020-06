Le Yi Camera sono tra i prodotti più apprezzati dagli utenti per la capacità di racchiudere qualità elevata, interazione domotica curata in ogni dettaglio, ad un prezzo sempre più conveniente. Grazie al brand festival di Yi su AliExpress avrete la possibilità di acquistare i prodotti per mettere in sicurezza la vostra casa sfruttando le peculiarità della smart home. Gli sconti, come anticipato, sono considerevoli e vi porteranno a risparmiare fino all'82% sui prodotti più celebri del brand.

Yi Camera in offerta: sconti fino all'82% per dash camera e sicurezza

Per l'occasione, AliExpress ha messo in piedi una sezione completa dedicata alle Yi Camera, che potrete trovare in offerta in ogni declinazione: dai prodotti per la smart home, fino alle tanto apprezzate dash camera.

Qui potrete accedere alla pagina dell'iniziativa

All'interno della categoria vastissima di prodotti, abbiamo individuato però alcune offerte particolarmente interessanti, che vi riportiamo di seguito.

Yi IP Camera Full HD a 13.6€

La miglior camera di sicurezza economica

La IP Camera di Yi, nonostante il prezzo così contenuto, offre la possibilità di visualizzare i contenuti in 1080p, con un'ottima risoluzione anche di notte è l'ideale per gli ambienti chiusi. Sfruttando le feature AI sarà in grado di percepire movimenti percettibili e rumori come pianto di bambini ed altro. Grazie all'offerta di AliExpress potrete acquistarla a soli 13€, con spedizione dal magazzino spagnolo.

Qui il link all'acquisto.

Yi Bullet IP Camera a 34.6€

La miglior camera di sicurezza per esterno a meno di 40€

La IP Camera Yi Bullet si distingue dal precedente modello grazie alla certificazione IP65 per l'impermeabilità. Questa peculiarità fa sì che il prodotto sia la scelta ideale per qualità/prezzo quando si intende visionare spazi esterni, come giardini, parchi ed altro ancora. Sfruttando la promozione di Yi su AliExpress, il prodotto scende in sconto, con spedizione dal magazzino spagnolo, a soli 34.6€.

Qui il link all'acquisto.

Yi Dash Cam a 21.5€

La dash cam più economica in circolazione

Grazie al brand festival di AliExpress avrete la possibilità di acquistare la dash cam del brand, Yi Dash Cam 1080p, in super sconto. Costerà soltanto 21.5€ con spedizione da Spagna. Tra le peculiarità del prodotto troviamo, appunto, la risoluzione in 1080p, angolo di visione a 130°, display da 2.7″ e registrazione automatica in caso di emergenza.

Qui il link all'acquisto.

Yi Dome X a 34.6€

La IP Camera più completa sul mercato

La Yi Dome X è il prodotto ideale per la sicurezza, in quanto offre la possibilità di visionare l'ambiente circostante a 360° sfruttando risoluzione Full HD e visore notturno. Il prodotto è infatti uno dei più ambiti all'interno della promozione del brand festival, anch'esso spedito dal magazzino spagnolo a soli 34.6€.

Qui il link all'acquisto.

Tutte le offerte Yi in tempo reale

