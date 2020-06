Vi riproponiamo oggi una nuova e-bike economica e super compatta: la Onebot S6 è in offerta con coupon sconto sullo store GearBest e, grazie alla spedizione dal magazzino europeo, arriverà in Italia in pochissimi giorni. Tra le peculiarità della bici elettrica, come detto, troviamo senz'altro la possibilità di trasportarla in giro senza troppi problemi ed un peso contenuto.

La e-bike Onebot S6 a 572€ è un vero affare con il codice sconto e spedizione dall'Europa

Sfruttando l'offerta con coupon targata GearBest avrete la possibilità di portarvi a casa, in offerta, la bici elettrica Onebot S6, un concentrato di qualità costruttiva e tanta quantità. Con un peso davvero contenuto e la possibilità di essere ripiegata su se stessa, infatti, la e-bike del brand Onebot è una vera e propria sicurezza per chi intende fare un utilizzo ibrido della bici elettrica, pensata proprio per le grandi città.

Il prodotto in questione, spedito dal magazzino polacco, sarà recapitato a casa vostra in maniera rapida e senza il rischio di pagare dazi doganali.

Coupon da applicare: “J4B932323A227000“.

