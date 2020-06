Codice sconto CHUWI UBook: notebook con display touch in offerta a 271€

Nel panorama dei notebook è sempre più apprezzata la categoria dei 2 in 1 e, in tal senso CHUWI con la sua famiglia di convertibili sta spopolando sul mercato. Prezzi convenienti e competitivi che si fanno ancor più interessanti grazie alle offerte lampo ed ai codici sconto dedicati dagli store. In questo caso, vi presentiamo il CHUWI UBook in offerta da Banggood che scende a soli 271€.

CHUWI UBook in offerta con coupon e spedizione dal magazzino europeo di Banggood

il CHUWI UBook, oggi in offerta con coupon dallo store Banggood, risulta essere un notebook convertibile particolarmente invitante dal momento che riesce a coniugare buone prestazioni date dal processore Intel N4100, a dimensioni compatte mostrate proprio dal display da 11.6″ touch screen. Si tratta a tutti gli effetti di un'ottima soluzione low cost per tutti coloro che hanno la necessità di utilizzare Windows 10, ad un prezzo comunque contenuto.

Per acquistare il notebook al prezzo di 271€ non dovrete far altro che aggiungere il prodotto al carrello ed applicare il coupon “BG7b5386“.

