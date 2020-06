Il periodo di transizione fra estate e autunno dovrebbe coincidere con il lancio della serie ASUS ZenFone 7. A più di un anno di distanza dal capitolo precedente, il CEO della compagnia taiwanese ha confermato i programmi futuri. In questi non figura solamente ASUS ROG Phone 3, di cui ultimamente stanno comparendo diversi rumors. Di top di gamma potrebbe essercene più di uno, con ZenFone 7 che potrebbe fare il suo ritorno con lo Snapdragon 865.

GeekBench potrebbe aver anticipato l'esistenza di ASUS ZenFone 7

Contrariamente alla quinta serie, composta da ben 6 varianti, ASUS ZenFone 6 è stato proposto in un'unica versione. Non è chiaro, quindi, se succederà lo stesso con ASUS ZenFone 7 o se ne verrà realizzata anche una versione superiore.

La teoria che di ASUS ZenFone 7 ce ne possano essere più di uno deriva dalla sua comparsa nel database del portale di benchmarking GeekBench. Il nome in codice “asus ZF” sembrerebbe indicare che si tratti di ZenFone 7 e non di ROG Phone 3. Anche perché quest'ultimo è già comparso su GeekBench, siglato come “ASUS_I003DD”, pertanto sarebbe da escludere l'eventualità.

Detto questo, le specifiche tecniche che vengono sottolineate sono le seguenti: Snapdragon 865 e 16 GB di RAM. Un quantitativo tale di RAM potrebbe indicare che di ZenFone 7 ce ne sia anche una variante top, destinata perlopiù al mercato asiatico. Che possa trattarsi di ASUS ZenFone 7Z?

Per il momento di ZenFone 7 non sappiamo molto, eccezion fatta per una foto comparsa qualche mese fa. Nell'immagine ci viene mostrato uno smartphone privato della flip camera che ha tanto contraddistinto ZenFone 6. Al suo posto troviamo una tripla fotocamera posta al centro, mentre davanti c'è una dual selfie camera incastonata in un display forato.

