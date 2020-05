Xiaomi ha “nascosto” nella MIUI 12 un editor per screenshot

Ogni volta che esce una nuova versione della MIUI, qualcuno scopre funzionalità che arricchiscono l'esperienza di utilizzo degli smartphone Xiaomi e Redmi. Non fa eccezione la MIUI 12, ultima declinazione della UI proprietaria che sta lentamente arrivando sui vari modelli previsti. Come sempre, le nuove features vengono prima testate sulle versioni Beta e, qualora non venissero riscontrati bug considerevoli, poi su quelle stabili. E proprio nell'ultima MIUI 12 20.5.25 è stata scoperta l'esistenza di un vero e propri editor per screenshot.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi brevetta un altro pieghevole: qualcuno ha detto Nokia N90?

La MIUI 12 introduce l'editor per gli screenshot sugli smartphone Xiaomi e Redmi

Da quando è stata rilasciata la primissima versione, i primi utilizzatori della MIUI 12 hanno dato dimostrazione di alcune delle novità in fase di rilascio. Specialmente in ambito fotografico, come la modalità Magic Clone, la possibilità di cambiare il cielo nei video ed una rivisitazione della UI. La scoperta dell'editor per screenshot l'ha fatta l'utente kacskzr, spulciando all'interno della MIUI 20.5.25 in versione Closed Beta.

Nel video ce ne vengono mostrate le funzionalità, a partire dalla possibilità di effettuare ritagli personalizzati a mano, disegnando la porzione necessaria e potendola ridimensionare. È anche possibile scegliere fra due forme preimpostate: quadrata/rettangolare e tonda. In basso ci sono i 4 pulsanti per cancellare lo screenshot, condividerlo, editarlo e salvarlo nella galleria.

Vi ricordiamo che, se voleste provare la versione 20.5.26 della MIUI 12, potete scaricarla dal nostro articolo dedicato. In alternativa, sappiate che è già disponibile al download anche la MIUI 12 Stabile.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu