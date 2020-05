Tra qualche settimana le temperature si alzeranno vertiginosamente e, sin da subito, gran parte di noi stiamo correndo ai ripari con ogni mezzo. Come sempre la soluzione potrebbe averla Xiaomi, con il suo condizionatore portatile in offerta su Banggood.

Il mini condizionatore di Xiaomi potrebbe essere l'accessorio estivo per la scrivania

Lo sconto proveniente dallo store cinese Banggood, applicabile tramite coupon dedicato, vi permetterà di acquistare il mini condizionatore da scrivania di Xiaomi a soli 60€. Il prodotto che funziona tramite i comandi touch è improntato al risparmio energetico, e vi spieghiamo perché.

Il mini condizionatore Xiaomi Microhoo funziona – infatti – grazie all'utilizzo di piccoli cubetti di ghiaccio, o di acqua fredda, posizionati nel contenitore laterale da 1 litro ed attinge l'energia tramite l'ingresso Type-C, quindi funzionante sia con notebook che con alimentatori da parete.

Così facendo, infatti, avremo la stanza fresca per l'intera giornata senza un consumo eccessivo di elettricità. Per acquistarlo a soli 60€ non dovrete far altro che cliccare sul box in basso e, in fase di check out, inserire il codice sconto dedicato.

