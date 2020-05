Mentre la stragrande maggioranza dei cittadini italiani si sta convertendo alle bici elettriche, complice anche il bonus mobilità, c'è chi invece vorrebbe conservare il telaio di una bici che già possiede, trasformandola in e-bike. L'opportunità oggi ce la offre Banggood, con la ruota motorizzata iMotor da 26 pollici.

Con iMotor potrai avere una bici elettrica a poco più di 300€

Grazie al motore da 36V, la ruota motorizzata iMotor 26, sarà in grado di trasformare ogni bici in una e-bike. Inoltre, la soluzione offerta da Banggood è semplice ed intuitiva: impiegherete poco più di un minuto per montare il dispositivo al posto della ruota nativa della bicicletta.

Le funzionalità a cui potrete accedere con iMotor 26 sono molteplici: avrete infatti la possibilità di monitorare gli spostamenti, la carica residua ed altre informazioni, comodamente dall'app dedicata. La proposta di Banggood ha poi un vantaggio non da poco. Potrete – infatti – godere della spedizione rapida direttamente dal magazzino europeo che vi permetterà di ricevere il prodotto velocemente.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!

⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .