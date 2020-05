Avete un wearable Huawei/Honor? Potreste avere problemi di compatibilità

Dalla mattinata odierna sono comparse in rete alcune segnalazioni riguardanti problemi di compatibilità con gli wearables Huawei ma anche Honor. Ci teniamo a specificare che la notizia è ancora fresca, pertanto nelle prossime ore potrebbero spuntare ulteriori dettagli. Fatta questa premessa, la segnalazione che ha fatto scaturire il tutto riguarda l'utilizzo di una Honor Band 3 abbinata ad un Samsung Galaxy Note 10+. L'utente che ne parla fa presente come, tutto ad un tratto, la smartband abbia smesso di funzionare correttamente. Una situazione anomala, se si considera che fino a prima tutto andava perfettamente, pertanto qualcosa è cambiato all'improvviso.

Alcuni utenti stanno avendo problemi di compatibilità con gli wearables

Il problema si è presentato nel momento in cui l'app Huawei Health ha smesso di funzionare, restituendo un messaggio d'errore.

“Huawei Health richiede una più recente versione degli Huawei Mobile Services (4.0.0 o superiore) per funzionare correttamente. Potete ottenere l'ultima versione in AppGallery“

A nulla sono serviti gli sforzi dell'utente, sia riavviando il telefono che reinstallando l'app Health, gli Huawei Mobile Services ed installando l'AppGallery. Non ha tardato ad arrivare la risposta del supporto clienti:

“Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati all'utente. Siamo a conoscenza del problema e ci stiamo occupando con urgenza di esso. L'ultima versione di Huawei Mobile Services (3.0.3.301 e successive) ha risolto il problema. Prima disinstallate gli attuali Huawei Mobile Services, poi scaricate la nuova versione da AppGallery. Puoi scaricare Huawei AppGallery facendo riferimento al link seguente: https://huaweimobileservices.com/appgallery/“

In aggiunta è stato fornito un link diretto per il file APK contenente i servizi Huawei. Purtroppo anche così facendo il problema non sembrerebbe risolversi. Altre segnalazioni si sono aggiunte, riguardanti Honor Band 3 Pro, Band 5 e Huawei Watch GT 2, in ogni caso sempre quando si prova ad abbinarli a smartphone di terze parti. Buona parte delle segnalazioni riguardano smartphone Samsung, ma anche OnePlus e Google. In caso anche voi avreste riscontrato questo problema, fate sentire la vostra voce nei commenti e continuate a monitorare questo articolo che provvederemo ad aggiornare se ci fossero novità.

