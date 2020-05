Honor X10 sta già facendo parlare molto di sé. Le sue caratteristiche ed il suo prezzo contenuto lo rendono sulla carta uno smartphone adatto a molti utenti. Notizia di poche ore fa è l'arrivo in Cina di una versione del dispositivo dedicata alla fortunata serie di videogame di corse della sudcoreana Nexon Crazyracing Kartrider (arrivato su mobile con KartRider Rush+), che sarà contenuta in una bella Gift Box.

Honor X10: la Gift Box Crazyracing Kartrider sarà per pochissimi

Il contenuto della Gift Box dedicata a Crazyracing Kartrider è molto particolare, con un bel cartonato che riprende le forme di un tracciato del videogame e la scritta 5G, come ad identificare la velocità del dispositivo. Inoltre, sono incluse le figure di due protagonisti del gioco, Dao e Bazzi. Ovviamente, non manca l'Honor X10 in colorazione blu.

Purtroppo, questa edizione limitata non sarà per tutti. Infatti, verrà aggiudicata dai primi 100 preordini su TMall dal 20 al 25 maggio ed anche per i primi 200 che lo ordineranno nel primo giorno di vendita, il 26 maggio. Particolare è la scelta di TMall di spedire Honor X10 e la Gift Box Crazyracing Kartrider in momenti separati, probabilmente per velocizzare l'arrivo del dispositivo (sicuramente più importante).

Non sappiamo se in Europa o in Italia arriveranno promozioni speciali in merito all'arrivo di questo nuovo smartphone, del resto non sappiamo neanche se lo stesso ci arriverà per vie ufficiali.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu