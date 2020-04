Nubia annuncia un cambio di look, ma forse c’è qualcosa di più

Sono passate varie settimane dalle ultime novità su Nubia, precisamente con un leak che ci anticipava qualcosina sul futuro Z30. Quasi a sorpresa ecco che Ni Fei – presidente e co-fondatore dell'azienda cinese – annuncia un cambio di stile per la compagnia. Che sia un segnale di qualcosa di grosso in arrivo?

Nubia si prepara a cambiare look: il nuovo logo sarà svelato il 13 Aprile

Il post pubblicato su Weibo nelle scorse ore sembra lasciare poco spazio ai dubbi, vista anche la propensione di Ni Fei allo spoiler facile. Il capo di Nubia ha annunciato l'arrivo di un cambio di look e di logo per il brand cinese, che sarà svelato il prossimo 13 Aprile (altra data da segnare sul calendario per il lancio di OPPO Ace 2). Ovviamente a colpire ulteriormente è la prima riga – Hello, Generation Z! – che quasi sicuramente non avrà nulla a che vedere con la Generazione Z o Post-Millennial. Purtroppo sia noi che i media cinesi siamo “malpensanti” (in senso buono): che siano in arrivo anche notizie sul prossimo top di gamma Nubia Z30?

Per quanto riguarda il flagship, ovviamente ci si aspetta un modello 5G con a bordo lo Snapdragon 865 e secondo la presunta certificazione 3C dovremmo avere il supporto alla ricarica rapida da 30W. Al momento l'ultimo smartphone di Nubia è il Red Magic 5G, bestione di potenza e tamarraggine con un display con refresh a 144 Hz in vendita in Europa a partire dal 14 Aprile.

