La lampada UV sterilizzante di Xiaomi è in offerta lampo a 18€

Le offerte della settimana di GearBest continuano anche mentre ci avviciniamo al fine settimane e quest'oggi lo store cinese propone con uno sconto del 60% la lampada UV sterilizzante di Xiaomi, una soluzione perfetta per chi punta alla massima igiene nei propri ambienti domestici.

La lampada UV sterilizzante di Xiaomi è al 60% di sconto su GearBest

Il dispositivo, per chi non avesse mai provato un prodotto di questo tipo, è in grado di sterilizzare un'area di circa 2 metri cubi, con un'azione a 360°. La lampada UV sterilizzante di Xiaomi è quindi indicata per ambienti non troppo grandi e una volta attivata bisognerà tenersi fuori dalla sua portata (il tempo di azione è di 30 minuti). Non sarà necessario utilizzare una presa, in quanto la lampada ospita una batteria da 700 mAh, ricaricabile tramite un ingresso USB.

Piccolo e maneggevole, il prodotto può essere spostato senza alcun ingombro e conservato in pochissimo spazio. In basso trovate il link all'acquisto da GearBest, dove troverete il dispositivo in offerta lampo con spedizione gratuita. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sono ancora attivi gli sconti dello store dedicati allo Xiaomi Mi Fan Festival 2020.

