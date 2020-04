Huawei Card sfida Apple: arriva la carta di credito fisica

L'evento di lancio di Huawei P40 per la Cina è stato il giusto palcoscenico per presentare tante altre novità (oltre alla data per P40 Pro+). Al già nutrito ecosistema di prodotti si sono aggiunti un nuovo speaker smart e una smart TV OLED, ma anche i servizi si sono moltiplicati. In primis con AR Maps, un nuovo modo di viaggiare con la realtà virtuale, ma anche con questa Huawei Card. Sulla falsariga di quanto visto con Apple, anche Huawei ha deciso di completare il quadro introdotto con Huawei Pay. In questo caso non siamo di fronte ad un servizio unicamente software, ma ad una vera e propria carta di credito.

Huawei Card è ufficiale: l'azienda porta avanti l' ingresso nel mondo bancario

Il suo funzionamento è il medesimo di una classica carta di credito: Huawei Card si basa sul circuito UnionPay e funziona in sinergia con Huawei Pay. I metodi di utilizzo sono molteplici: si va dal classico POS fino al pagamento contactless, finendo per la virtualizzazione tramite smartphone. Facendo ausilio della tecnologia NFC, lo smartphone potrà fungere da carta virtuale, senza necessariamente doversela portare appresso.

C'è una differenza, però, rispetto alla Apple Card, ovvero la presenza di un canone annuale, come solitamente accade con le carte di credito. In modo da incentivarne lo sviluppo, i primi che la richiederanno non lo pagheranno per il primo anno. Inoltre, basterà effettuare un certo numero di transazione per accedere anche ad un secondo anno gratuito. Ci saranno anche altri bonus, fra cui programmi di cashback, accesso alle VIP lounge per i mezzi di trasporto ed ulteriori vantaggi nei viaggi.

Questa mossa arriva a poca distanza dall'approvazione della stessa Apple Card alla possibilità di operare proprio in Cina. Un mercato, quello dei pagamenti mobile, che genera ogni anno sui 27 trilioni di dollari. Una fetta di mercato molto succulenta, specialmente in Cina dove i pagamenti in mobilità sono all'ordine del giorno, e che Huawei non vuole farsi sfuggire. Non ci sono ancora informazioni dettagliate sulle tempistiche di rilascio in Cina, inutile specifiche che in occidente potremmo non sentirne parlare ancora per molto.

