Blitzwolf BW-PSSD1: Hard Disk SSD 256 GB esterno in sconto a 50€, spedito da Europa

La settimana di Banggood comincia alla grande con l'Hard Disk SSD 256 GB esterno Blitzwolf BW-PSSD1 disponibile in offerta lampo, con tanto di spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei dello store cinese.

Hard Disk SSD 256 GB esterno Blitzwolf BW-PSSD1 in offerta lampo su Banggood

Blitzwolf BW-PSSD1 è un Hard Disk SSD esterno da 256 GB realizzato in lega di alluminio e dotato di un corpo slim da 100.29.5 x 9 mm, con un peso di appena 30 grammi. Si tratta di una soluzione perfetta da portare in giro e grazie all'interfaccia USB 3.1 è in grado di offrire una velocità di lettura e scrittura, rispettivamente fino a 430 e 370 MB/s.

In basso trovate il link alla pagina del prodotto, disponibile in offerta lampo su Banggood con spedizione gratis da Europa. Prima di inserire il prodotto nel carrello, assicuratevi che sia selezionato il magazzino CZ, ovvero quello relativo all'Europa.

