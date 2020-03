Xiaomi domina anche fuori dalla Cina, numeri in crescita

Da qualche ora Xiaomi ha lanciato in Europa la sua nuova linea di device top di gamma. Sono arrivati, infatti, Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Ad accompagnare questi telefoni, poi, troviamo anche uno smartphone di fascia leggermente più bassa, ovvero Mi 10 Lite, che potrebbe davvero conquistare la fascia media durante quest'anno. Al di là di questo punto, comunque, l'azienda ha voluto mostrare anche qualche numero a margine dell'evento, descrivendo un attimo la sua posizione all'interno del vecchio continente.

Xiaomi fa registrare ricavi record in Europa

Da quello che ci è stato mostrato in fase di presentazione, è chiaro come il brand in questi anni di permanenza su tale territorio sia cresciuto parecchio. Anche fuori dalla Cina, infatti, totalizza numeri impressionanti. Basti pensare al fatto che tra il Q1 ed il Q3 dello scorso anno l'azienda ha fatto registrare ricavi per 10 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra, dunque, significativa. Quasi metà delle sue entrate totali, infatti, provengono dai successi acquisiti fuori dalla Cina.

Nonostante l'attuale pandemia di Coronavirus stia mettendo a dura prova tutte le aziende, Xiaomi è fiduciosa di poter ripartire presto senza troppi danni. Dovremo vedere, però, che cosa succederà in Europa in questo periodo, visto che il virus sta continuando a macinare vittime in tutto il mondo.

