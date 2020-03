La stampante 3D Alfawise W10 è in sconto con Coupon e spedizione dall’Europa

Comincia una nuova settimane e non potevamo che partire con un nuovo appuntamento con le offerte di GearBest, quest'oggi con la stampante 3D Alfawise W10 disponibile in sconto con Coupon e spedizione da Europa.

La stampante 3D Alfawise W10 scende di prezzo su GearBest con questo Coupon

L'Alfawise W10 è una stampante 3D entry level – dedicata sia ai neofiti che agli appassionati in cerca di una soluzione economica – dotata di un pannello LCD touch da 2.8″. In basso trovate il link all'acquisto dallo store GearBest, insieme al codice sconto da utilizzare. Inoltre vi ricordiamo che si tratta di un prodotto spedito direttamente dai magazzini europei (e dotato di presa EU).

