Xiaomi YouPin: arriva il gel igienizzante per combattere il Coronavirus

Sappiamo bene come Xiaomi sia sempre stata attenta all'utente finale, soprattutto quando si parla di accessori. Nel corso della sua storia, infatti, ha lanciato tantissimi diversi prodotti, appartenenti alle più disparate categorie. Da quando, poi, ha aperto la propria piattaforma di crowdfunding, il numero dei dispositivi in commercio è aumentato a dismisura. Su Xiaomi YouPin, dunque, ecco che arriva il nuovo gel igienizzante, che potrebbe rendere la vita difficile al Coronavirus.

Nuovo gel con tasso antibatterico al 99,9%

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, su Xiaomi YouPin è arrivato un nuovo interessante prodotto. Nella situazione in cui ci si trova attualmente, con alcune città completamente blindate a causa dell'epidemia di Covid-19, tale accessorio potrebbe tornare utile. Si tratta, infatti, di un gel igienizzante composto per il 75% di alcool, che dovrebbe eliminare qualsiasi tipo di batterio o virus presente sulle nostre mani. Sembra che il tasso antibatterico, quindi, sia pari al 99,9%.

Malgrado questo, pare che il prodotto sia molto sicuro per la salute, dato che nei test non è stato rilevato alcun problema per i soggetti che lo hanno provato. Dunque è indicato per qualsiasi tipo di persona, anche alle donne in gravidanza.

Al momento questo gel, denominato Pawbby x MarTempo, è disponibile su Xiaomi YouPin al prezzo di 99 yuan, dunque circa 13 euro al cambio attuale. A tale cifra viene venduta la singola boccetta da 500ml, mentre per la confezione con due flaconi vengono richiesti 179 yuan, quindi 23 euro.

