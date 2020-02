La software house ACE Games ha realizzato Retrograde, un gioco per mobile senza alcuno scopo di lucro e dedicato al medico eroe Li Wenliang, il primo ad aver lanciato l'allarme sull'emergenza Coronavirus.

Retrograde è la nuova creazione di ACE Games, un gioco mobile che omaggia gli eroi dell'epidemia di Coronavirus

Giocare online dal proprio smartphone o tablet, non aiuta solo a distrarsi e divertirsi, ma può contribuire anche a comprendere meglio alcune realtà, come la lotta al Coronavirus, che ha purtroppo messo a dura prova la popolazione Cinese. Dunque un semplice gioco mobile come Retrograde, di ACE Games, potrebbe essere utile ad offrire ai giocatori diverse opportunità e punti di vista.

Retrograde, è un gioco di animazione interattivo, multi-prospettiva, dove il giocatore diventa parte della narrazione stessa ed è coinvolto in prima persona nello svolgimento delle mini-trame. Difatti si possono interpretare diversi soggetti e quindi affrontare avventure alternative con 3 personaggi per combattere l'epidemia, sperando di uscire vincitori.

Attualmente questo gioco è disponibile solo sulla piattaforma cinese TapTap e non è dato di sapere se arriverà mai anche per noi occidentali.

