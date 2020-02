Redmi K30 Pro potrebbe finalmente avere un volto in questi render | Esclusiva

Il lancio del K30 Pro è atteso per il mese di Marzo e rappresenterà un passo avanti importante per l'azienda: si tratterà infatti del primo top di gamma di Redmi mosso dallo Snapdragon 865 e dotato del supporto al 5G. Siete curiosi di saperne di più? Allora date un'occhiata a queste immagini render “ufficiose” di Redmi K30 Pro che abbiamo ricevuto in esclusiva da una nostra fonte.

Redmi K30 Pro si mostra in una serie di immagini render “ufficiose”

Osservando le immagini in questione è impossibile non notare le differenze con il modello standard, con un cambio di look non da poco. Frontalmente – secondo le immagini render – Redmi K30 Pro mantiene il doppio foro nel display (niente pop-up camera a questo giro), con cornici decisamente ottimizzate; rispetto al K30 la Dual Selfie Camera è posizionata nell'angolo in alto a sinistra.

Il retro di Redmi K30 Pro segna un punto di rottura con il modello base: in questo caso abbiamo una Quad Camera non più al centro ma posta in alto a sinistra, con orientamento verticale ed un modulo rettangolare tutt'intorno. Presente all'appello anche la dicitura 5G ed il lettore d'impronte posizionato lungo il bordo destro, sotto il bilanciere del volume.

Ovviamente non siamo certi che le immagini in alto corrispondano a realtà, piuttosto riteniamo che si tratti di render veritieri ma che comunque potrebbero leggermente differire dal design definitivo del flagship.

