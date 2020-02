OPPO Find X2 Pro su GeekBench: Snapdragon 865 e 12 GB

Sarà anche stato rinviato a data da definirsi, ma OPPO Find X2 si farà senza ombra di dubbio. E con esso anche OPPO Find X2 Pro, con ‘azienda che non vuole essere da meno al trend di lanciare un modello Pro. Così come per Huawei, Xiaomi e OnePlus, anche OPPO avrà il suo top di gamma in versione maggiorata, anche se non sappiamo ancora in cosa sarà “Pro”. Fatto sta che il terminale sembrerebbe essere apparso nel database di GeekBench.

Questo sarebbe il primo benchmark di OPPO Find X2 Pro

Con nome in codice CPH2025, OPPO Find X2 Pro si mostra nel suo presunto primo benchmark. Un test che, però, non corrisponde a quanto dovremmo vedere nei benchmark ufficiali, con un punteggio troppo basso per corrispondere a quello definitivo. Questo perché lo Snapdragon 865 su GeekBench si attesta su numeri di circa 4500/12000. Le specifiche coinvolte in questo benchmark comprendono lo Snap 865, così come 12 GB di RAM e sistema operativo Android 10.

Per il momento le informazioni su OPPO Find X2 Pro sono ancora frammentarie. I teaser ufficiali ci parlano delle specifiche del modello base, pertanto è probabile che, come Mi 10 e Mi 10 Pro, le modifiche non siano poi così radicali. Si parla, quindi, di un display 2K con refresh rate a 120 Hz ed un pannello che si curva ai lati. Fra l'altro, dovrebbe esserci anche una versione Lamborghini Edition.

